Ein E-Scooter. (Getty Images / Edward Berthelot)

Das teilten die Experten am dritten und letzten Tag des Treffens in Goslar mit. Stattdessen soll die Grenze auch weiterhin bei 1,1 Promille liegen - also wie beim Auto. Allerdings soll nicht automatisch ein Führscheinentzug erfolgen. Unter anderem der ADAC hatte verlangt, E-Scooterfahrer hier aus Gerechtigkeitsgründen wie Fahrradfahrer zu behandeln - unter anderem deshalb, weil die Scooter höchstens 20 Stundenkilometer schnell sind.

Der Verkehrsgerichtstag sprach sich auch gegen eine ärztliche Meldepflicht fahrungeeigneter Menschen aus und verwies auf das Vertrauensverhältnis von Arzt und Patient.

An der Veranstaltung hatten mehr als 1.600 Teilnehmer aus Deutschland und dem europäischen Ausland teilgenommen. Der Verkehrsgerichtstag gibt Empfehlungen ab etwa zur Frage, wie das Risiko von Unfällen vermindert werden kann. Am Rande der Tagung demonstrierten Klimaaktivisten unter anderem für ein Tempolimit auf Autobahnen.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.