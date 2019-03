Die Kommission der Bundesregierung für eine Verkehrswende hat sich nur auf einen Minimalkompromiss verständigt.

Die Experten der Kern-Arbeitsgruppe einigten sich auf das Ziel von bis zu zehn Millionen Elektro-Pkw bis 2030. Außerdem schlugen sie massive Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr, die Bahn und die Digitalisierung des Verkehrs vor. Strittig aber blieben eine verbindliche E-Auto-Quote oder ein generelles Tempolimit auf Autobahnen (Audio-Link).



Ziel war es, Wege aufzuzeigen, wie der Treibhausgas-Ausstoß im Verkehr von derzeit knapp 170 Millionen Tonnen Kohlendioxid auf unter 100 Millionen Tonnen im Jahr 2030 gesenkt werden kann. Mit den nun vorgelegten Vorschlägen bliebe eine Lücke von bis zu 26 Millionen Tonnen CO2.



In der Verkehrskommission sitzen Experten aus Industrie, Kommunen, Verkehrs- und Umweltverbänden an einem Tisch.