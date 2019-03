Die Expertengruppe für mehr Klimaschutz im Verkehr bleibt im Dissens stecken - und die SPD macht Minister Scheuer dafür verantwortlich.

Die SPD-Umweltexpertin Scheer warf ihm Versagen vor. Scheer sagte im Deutschlandfunk, der CSU-Polititiker habe den Ausgang in dem Ausschuss provoziert. Scheuer habe diverse Vorschläge - wie etwa eine verbindliche Quote für Elektroautos und ein generelles Tempolimit auf Autobahnen - nicht gelten lassen. Der Minister müsse nun schleunigst ein Ergebnis vorlegen. Scheer warnte, ausgediente Technologien könnten zu Verlierern werden. Dabei müssten mehr Anreize gesetzt werden, damit keine spritschluckenden Fahrzeuge verkauft würden.



Gestern hatte bereits SPD-Fraktionsvize Miersch Scheuer vorgeworfen, Denkverbote erteilt zu haben, anstatt die Lösungsfindung in der Kommission nach Kräften zu unterstützen. Auch die Grünen und die Linke kritisierten Scheuers Rolle.



Die Kommission der Bundesregierung für eine Verkehrswende hatte sich in der Nacht auf Dienstag lediglich auf einen Minimalkompromiss verständigen können. Die Experten aus Industrie, Kommunen sowie Verkehrs- und Umweltverbänden schlugen unter anderem massive Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr, die Bahn und die Digitalisierung des Verkehrs vor. Strittig blieben dagegen etwa eine verbindliche Quote für Elektroautos und ein generelles Tempolimit auf Autobahnen. Letzteres hatte Scheuer erst kürzlich mit den Worten abgelehnt, dies sei gegen jeden Menschenverstand.