Ein positives Beispiel wie logistische Schwierigkeiten gelöst wurden, sei die Situation an der deutsch-polnischen Grenze, sagte der CSU-Politiker. Hier habe man zähe Verhandlungen mit dem polnischen Nachbarn geführt, um ein Ende der Staus herbeizuführen.

Coronavirus (imago / Science Photo Library)

"Es sind Extremsituationen"

Angesprochen auf Fernsehbilder von vollen Fliegern, in denen die Passagiere direkt nebeneinander sitzen und nicht den gebotenen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einhalten, entgegnete Scheuer: "Wir sind täglich im Kontakt mit der Luftverkehrswirtschaft, um volle Urlaubsflüge zu entzerren und einen Gesundheitsschutz zu gewährleisten. Es sind halt Extremsituationen", sagte der CSU-Politiker im Deutschlandfunk.

"Ich bin überzeugt, dass sich die Welt und die Gesellschaft in Deutschland verändern werden", so Scheuer über die Folgen der Coronakrise. Man werde einen Schub der Digitalisierung erleben. Eine Diskussion über das Tempolimit solle man aber nicht in diese Debatte hineindiskutieren.