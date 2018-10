Die Verkehrsminister der Länder wollen den Bahnverkehr in Deutschland attraktiver machen.

Auf ihrem Treffen in Hamburg forderten sie den Bund auf, ausreichend Geld zur Verfügung zu stellen. Damit solle beispielsweise die Mobilfunkversorgung an Bahnstrecken verbessert werden, aber auch Bahnhöfe insgesamt pendlerfreundlich gestaltet werden - etwa durch Sitzgelegenheiten und mehr Stellplätze für Autos und Fahrräder. Die Verkehrsminister verlangen darüber hinaus ein größeres Engagement des Bundes, damit Städte sowohl den öffentlichen Nahverkehr als auch Fuß- und Radwege weiter ausbauen können.



Die Resortchefs beschlossen zudem, die Einführung elektronischer Abbiegesysteme für LKW voranzutreiben. Die Technik, die hilft, Unfälle zwischen LKW und Radfahrern zu verhindern, solle auch verbindlich vorgeschrieben werden, so die Verkehrsminister der Länder.