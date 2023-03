NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer bestätigte den Start des 49-Euro-Tickets am 1. Mai. (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Nordrhein-Westfalens Ressortchef Krischer, will die Ergebnisse im Anschluss vorstellen. Bei dem Treffen ging es unter anderem um eine Reform der Passagier-Kontrollen an den Flughäfen und mehr Tempo-30-Zonen in den Kommunen.

Kritik an Verkehrspolitik der Bundesregierung

Ein weiteres Thema war das 49-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Krischer bestätigte, dass das Angebot wie geplant zum 1. Mai startet. Er gehe davon aus, dass auch der Bundesrat dem Vorhaben am Freitag kommender Woche zustimmen werde, sagte er im ZDF.

Am Rande der Verkehrsministerkonferenz hatte es Proteste von Klima-Aktivisten und Umweltverbänden gegeben. Sie wollen Krischer eine "Rote Klimakarte" zum Bundesverkehrswegeplan überreichen. Zu den Forderungen gehört ein sofortiger Stopp des Neu- und Ausbaus von Bundesfernstraßen, Vorrang für die Sanierung von Straßen, Brücken und Schienen sowie eine grundlegende Überprüfung der Bedarfspläne des BVWP nach Umwelt- und Klimagesichtspunkten.

