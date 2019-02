Bundesverkehrsminister Scheuer hält die Diesel-Technologie weiter für unverzichtbar.

Vor allem im ländlichen Raum müsse und werde das Diesel-Auto eine Zukunft haben, sagte der CSU-Politiker in München nach einem Treffen mit Ministerpräsident Söder und den Vorstandsvorsitzenden der bayerischen Hersteller Audi, BMW und MAN. Auch synthetische Kraftstoffe und Wasserstoff könnten künftig eine größere Rolle spielen, meinte Scheuer. BMW-Chef Krüger sagte, in China und vielen anderen Ländern werde sich das Batterie-Auto durchsetzen.



Die Nachfrage nach Diesel-Fahrzeugen in Deutschland sinkt - unter anderem wegen bereits bestehender sowie drohender Fahrverbote in mehreren Städten. Die Auto-Industrie benötigt allerdings die Diesel-Technologie vorerst, um die Klimavorgaben der EU zu erfüllen.