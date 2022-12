Die Deutsche Bahn-Tochter Schenker soll verkauft werden. (dpa / picture-aliance / Peter Endig)

Die Deutsche Bahn müsse sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, sagte der FDP-Politiker dem Magazin "Focus". Der Staatskonzern habe in Deutschland genug zu tun mit Sanierung, Modernisierung und der Digitalisierung.

Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn hatte zuletzt den Vorstand mit der Prüfung und Vorbereitung eines Schenker-Verkaufs beauftragt. Die Deutsche Bahn solle sich stärker auf den Schienenverkehr in Deutschland konzentrieren, hieß es zur Begründung. Schenker hat in Deutschland an gut 100 Standorten rund 15.000 Mitarbeitende, weltweit sind es über 75.000.

