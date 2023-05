"Letzte Generation"

Verkehrsminister Wissing will mit Klimaaktivisten-Gruppe in Dialog treten

Bundesverkehrsminister Wissing will bei einem Treffen mit Vertretern der Klimaaktivisten-Gruppe Letzte Generation in den Dialog treten. In einer Demokratie müsse man miteinander reden und Argumente austauschen, sagte der FDP-Politiker im Deutschlandfunk. Gleichwohl werde er aber mit Nachdruck unterstreichen, dass das radikale Vorgehen der Klimaaktivisten nicht zu akzeptieren sei.

02.05.2023