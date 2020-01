Die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz der Länder, Rehlinger, fordert von der Deutschen Bahn, wieder Nachtzüge einzusetzen.

Die SPD-Politikerin sagte, mit Schlaf- und Liegewagen könne etwa der Südwesten Deutschlands besser an Berlin angebunden werden. Die Bahn wolle ihre Fahrgastzahlen verdoppeln - dann müsse sie die Menschen auch abholen, sagte Rehlinger.



Die Deutsche Bahn hatte ihre rund 40 Jahre alten Schlaf- und Liegewagen 2016 an die Österreichischen Bundesbahnen abgegeben, weil sie damit Verluste gemacht hatte. Inzwischen reisen aber wieder mehr Menschen in Mitteleuropa in Nachtzügen.