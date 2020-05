Der ADAC warnt vor zusätzlichen Staus durch den Ausbau der Fahrradwege.

Sein Präsident Hillebrand sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, eine Umverteilung der Straßen-Infrastruktur zu Lasten der Autos werde die Stauprobleme in den Städten verschärfen. Zwar sei es sinnvoll, wenn in den Ballungsräumen und Innenstädten auch andere Verkehrsmittel genutzt würden. Doch könne man nicht davon ausgehen, das alle Menschen bereit und in der Lage seien, Fahrrad zu fahren. Selbst begeisterte Radler stiegen im Winter auf das Auto um. Und in der Corona-Krise sei das Auto ohnehin und aus gutem Grund für viele Menschen das Transportmittel der Wahl.



Seit Ende April ist die neue Straßenverkehrsordnung in Kraft, die Radfahrer besser schützen soll.