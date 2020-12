Für den kompletten sachsen-anhaltischen Teil der geplanten A14-Verlängerung von Magdeburg Richtung Norden besteht jetzt Baurecht.

Nach Angaben des Landesverkehrsministeriums wurde der Planfeststellungsbeschluss für den künftigen Autobahnabschnitt zwischen Osterburg und Seehausen erzielt. Im Februar soll er öffentlich ausgelegt werden. Gegen den Beschluss kann dann innerhalb eines Monats Klage beim Bundesverwaltungsgericht Leipzig erhoben werden.



Die zu bauende Strecke ist knapp 17 Kilometer lang. Die Gesamtkosten werden auf 1,5 Milliarden Euro beziffert. Landesverkehrsminister Webel (CDU) betonte, 18 Jahre lang sei akribisch an der Umsetzung gearbeitet worden. Nach der Fertigstellung soll die A14 von Nossen in Sachsen bis Wismar an der Ostseeküste führen.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.