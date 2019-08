Die Grünen fordern, bei der Verkehrswende den ländlichen Raum stärker einzubeziehen.

Dazu legten mehrere Parlamentarier um Vizefraktionschef Krischer und den Vorsitzenden des Verkehrsausschusses Özdemir ein Strategiepapier vor, aus dem die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland zitieren. Vorgesehen ist eine "regionale Mobilitätsgarantie" - gemeint ist damit ein mindestens stündlicher Bustakt und flexible Angebote bis zur Haustür der Bürgerinnen und Bürger.



An Bahnhöfen sollen den Grünen zufolge sogenannte "Mobilitätsstationen" entstehen, an denen alle Verkehrsmittel inklusive Taxen und Leihrädern zusammengezogen werden. Das Auto werde aber auf dem Land weiterhin eine wichtige Rolle spielen, heißt es in dem Strategiepapier. In diesem Bereich solle die Elektromobilität ausgebaut werden.