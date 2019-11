Nach der Entscheidung des Bundestags, das Mindestalter für einen Moped-Führerschein von 16 auf 15 Jahre zu senken, strebt Sachsen-Anhalt eine dauerhafte Regelung an.

Es seien natürlich einige Formalien zu beachten, aber man wolle im nächsten Frühjahr nach Ende des derzeitigen Modellversuchs einen nahtlosen Übergang schaffen, sagte ein Sprecher des Landesverkehrsministeriums in Magdeburg. Ob die vom Bundestag gebilligte Option für den Mopedführerschein mit 15 tatsächlich genutzt wird, muss jedes Bundesland für sich entscheiden. In Sachsen-Anhalt läuft derzeit ein Pilotprojekt, ebenso in Sachsen, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Dass bereits 15-Jährige Moped fahren dürfen, soll vor allem deren Mobilität und Flexibilität auf dem Land erhöhen.