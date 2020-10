Bundesverkehrsminister Scheuer will im Rahmen der neuen EU-Maut-Richtlinie künftig auch leichte Lkw zur Kasse bitten.

Für Lieferwagen ab 3,5 Tonnen sollen bereits Abgaben geleistet werden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einem Vorschlag des Verkehrsministeriums. Vor einem Jahr war eine europaweite Lkw-Maut für Transporter ab 3,5 Tonnen durch eine Sperrminorität der EU-Verkehrsminister gestoppt worden. Scheuer betonte damals, Deutschland sei strikt gegen diese Regelung, weil man die Mittelständler schonen wolle.



Bislang gilt die Maut erst ab 7,5 Tonnen. In besonders verkehrsbelasteten Gebieten könne sie um 50 Prozent höher ausfallen, wenn die betroffenen Länder sich einverstanden erklären. Betroffen wäre beispielsweise der Brennerpass. In diesem Fall müssten Italien und Österreich zustimmen. Kernelement des Vorschlags ist die seit langem geplante Ausrichtung der Lkw-Maut am CO2-Ausstoß.



Die sogenannte Eurovignetten-Richtlinie sollte eigentlich unter der deutschen Ratspräsidentschaft beschlossen werden. Es gab bereits eine weitgehende Einigung. Überraschend verankerte Verkehrsminister Scheuer jedoch im Entwurf eine Pflicht für eine Pkw-Maut. Das stieß sowohl in der Bundesregierung als auch in anderen europäischen Staaten auf Widerstand. Die Richtlinie, die eigentlich im Kern Neuregelungen für die Lkw-Maut vorsah, lag daher auf Eis. Inzwischen verzichtete Scheuer auf die Pflicht zu einer Pkw-Maut in ganz Europa. In die Debatte könnte nun wieder Bewegung kommen.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.