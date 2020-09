Die CSU dringt erneut auf eine Kaufprämie nicht nur für Elektro-Autos.

Eine Kaufprämie für saubere Verbrenner dürfe kein Tabu sein, sagte Parteichef Söder in Berlin. Fahrzeuge mit schlechterer CO2-Bilanz könnten durch einen Neuwagen ersetzt werden. Für das bisherige Scheitern der Idee einer Kaufprämie machte der bayerische Ministerpräsident die beiden SPD-Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans verantwortlich. Er warf ihnen vor, "ideologisch" zu argumentieren.



Söder kündigte zudem ein Treffen der Bundesländer zu dem Thema an. Dabei sollten nicht nur erneut die Regierungschefs von Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen zusammenkommen. Auch Länder mit Zulieferindustrie sollten teilnehmen, denn diese spürten den Einbruch am Markt als erste, sagte Söder.