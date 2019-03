Der Naturschutzbund Deutschland hält den Ausbau der Elektromobilität für das effektivste Instrument, um die Klimaschutzziele im Verkehrssektor zu erreichen.

Nabu-Präsident Tschimpke sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), wenn man auch auf andere alternative Antriebe wie Bio-Kraftstoffe oder Brennstoffzellen setze, führe das nur zu Verzögerungen. Darüber gebe es in der vom Verkehrsministerium eingesetzten Klimaschutzkommission aber Streit. Nur ein Teil der Autoindustrie will künftig vollständig auf Elektroantriebe setzen. Die Expertenkommission soll in der kommenden Woche Vorschläge für Klimaschutzmaßnahmen im Verkehrssektor vorlegen.