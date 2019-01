Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club fordert, dass Radfahrer künftig bei Rot rechts abbiegen dürfen.

Eine solche Grüner-Pfeil-Regelung wäre ein Baustein für eine Verkehrswende pro Rad, sagte ADFC-Sprecherin Krone anlässlich des in der kommenden Woche beginnenden 57. Deutschen Verkehrsgerichtstags in Goslar. Dort geht es unter anderem um Gefahren, denen Fußgänger und Radfahrer durch abbiegende Lastwagen ausgesetzt sind.



Die Bundesanstalt für Straßenwesen hat bereits einen Pilotversuch angekündigt, mit dem sie den Grünpfeil für Radfahrer in Zusammenarbeit mit mehreren Städten testen will.