Nach vierwöchiger Testphase wird das bundesweit erste Streckenradar bei Hannover offiziell in Betrieb genommen.

Wie das niedersächsische Innenministerium mitteilte, drohen von morgen an Autofahrern auf der Bundesstraße 6 bei Laatzen Bußgelder, wenn sie auf dem über zwei Kilometer langen überwachten Straßenabschnitt das Tempolimit missachten. Bis Juni 2020 sei eine Erprobungsphase vorgesehen. Die neue Radaranlage erfasst das gefahrene Tempo nicht an einer Stelle, sondern ermittelt die Durchschnittsgeschwindigkeit auf einem längeren, zumeist unfallträchtigen Abschnitt. In Nachbarländern wie Belgien, den Niederlanden und Österreich wird die Technik bereits seit Jahren für die Verkehrssicherheit genutzt.