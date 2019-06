Das Bundesverkehrsministerium erwägt wegen der Fahrverbote in Tirol eine Klage gegen Österreich. Minister Scheuer bezeichnete in München die Sperrung von Landstraßen als "diskriminierend". Der CSU-Politiker wandte sich auch gegen die sogenannten Blockabfertigungen von Lastwagen an der Tiroler Grenze.

In diesem Fall lassen österreichische Zollbeamte an bestimmten Tagen stündlich nur eine gewisse Anzahl von Lastwagen passieren, um die Autobahn zum Brenner zu entlasten. Dadurch bilden sich auf bayerischer Seite lange Rückstaus.



Der CSU-Vorsitzende Söder verwies im Bayerischen Rundfunk auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes gegen die PKW-Maut in Deutschland und erklärte, die dort angeführten Argumente ließen sich auch auf die Fahrverbote in Tirol anwenden.