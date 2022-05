Ein Neun-Euro-Ticket auf dem Bildschirm eines Fahrscheinautomaten (picture alliance / dpa / Carsten Koall)

Das geht aus Zahlen des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen hervor. Grundlage sind demnach Verkäufe an Schaltern, an Automaten und im Internet. Bundestag und Bundesrat hatten vor dem Hintergrund steigender Energiepreise die Finanzierung einer besonders günstigen Fahrkarte beschlossen. Für jeweils neun Euro monatlich gilt sie von morgen an bis einschließlich August bundesweit für den gesamten Personennahverkehr.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.