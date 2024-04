Günstig und umweltfreundlich: Mit dem Fahrrad lassen sich vielerorts die meisten Wege bestreiten. (picture alliance / Maximilian Koch / Maximilian Koch)

In einem gemeinsamen Schreiben an die Bundesregierung heißt es, alle Verkehrsmittel benötigten auf den Straßen in Deutschland gleichwertige Voraussetzungen. Alleine für den Aufbau einer sicheren Fahrradinfrastruktur werde pro Jahr eine Milliarde Euro benötigt. Das Forderungspapier wurde unter anderem von den Verbänden Allianz pro Schiene, Bundesverband Carsharing, Zukunft Fahrrad sowie dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen unterzeichnet. Das Bündnis setzt sich zudem für eine Erhöhung der sogenannten Regionalisierungsmittel ein, mit denen der Bund den öffentlichen Personennahverkehr in den Ländern mitfinanziert.

