Die Zahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte für Elektroautos nimmt weiter zu.

Wie der Energieverband BDEW mitteilte, sind in einem Register aktuell 27.730 solcher Ladepunkte verzeichnet. Ende 2019 waren es 23.840 Ladepunkte, dies sei ein Zuwachs von mehr als 16 Prozent. Laut dem Verband reichen die rund 27.700 öffentlichen Ladepunkte für etwa 440.000 elektrisch betriebene Fahrzeuge. Aktuell seien in Deutschland rund 280.000 E-Autos und Plug-in-Hybride gemeldet. Ein dichtes Ladenetz gilt als zentrale Herausforderung für einen Durchbruch für E-Autos auf dem Massenmarkt.



Mit Blick auf den heutigen "Autogipfel" der Bundesregierung sagte BDEW-Hauptgeschäftsführerin Andreae, die Energiewirtschaft sei ein zentraler Akteur, damit die Verkehrswende gelingt. Wichtig sei, dass die Europäische Union an den beschlossenen CO2-Flottengrenzwerten festhalte. Kaufprämien müssten sich weiterhin daran orientieren, dass sie Anreize für den Umstieg auf klimaschonende Fahrzeuge setzten.