Die Zahl der Corona-Neuinfektionen stagniert aktuell auf hohem Niveau – nach einer rasanten Zunahme der Corona-Neuansteckungen im Oktober und Anfang November. Der erhoffte Rückgang nach Inkrafttreten des Teil-Lockdowns am 2. November ist weiterhin nicht klar zu erkennen. Auch die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen steigt laut Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin weiter, zuletzt jedoch weniger stark.

(picture alliance / dpa / Ostalb Network)Coronavirus - Aktuelle Zahlen und Entwicklungen

Wie viele gemeldete Coronavirusfälle gibt es in Deutschland? Verlangsamt sich die Ausbreitung des Virus, wie entwickeln sich die Fallzahlen international? Wie die Zahlen zu bewerten sind – ein Überblick.

Jeden Tag sei eine "sehr hohe Zahl von Todesopfern zu beklagen. Das Virus ist einem bemerkenswerten Maße da, das muss man leider sagen", erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach den Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer am 2. Dezember. Der Teil-Lockdown wird bis in den Januar hinein verlängert und endet nicht wie geplant am 20. Dezember. "Im Grundsatz bleibt der Zustand, wie er jetzt ist", sagte Merkel. Am 4. Januar soll neu beraten werden. Für die Zeit vom 23. Dezember bis zum 1. Januar werden die Kontaktbeschränkungen aber gelockert. Zum Jahreswechsel wird empfohlen, auf Silvesterfeuerwerk zu verzichten, ein generelles Feuerwerksverbot soll es nicht geben.

Welche Maßnahmen werden verschärft?

Private Treffen: Vom 1. Dezember bis zum 10. Januar sollen private Zusammenkünfte weiter auf den eigenen und einen weiteren Hausstand begrenzt bleiben – dann aber nur noch mit maximal fünf Menschen; Kinder unter 14 Jahren ausgenommen. Ausnahmen: Weihnachten und Silvester.

Maskenpflicht: Die Maskenpflicht wird erweitert, sie soll künftig generell in öffentlich zugänglichen Räumen und auf belebten Plätzen gelten - beispielsweise auch vor Einzelhandelsgeschäften und auf Parkplätzen. Die Länderchefs wollen zudem, dass auch an Arbeitsstätten ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird. Ausnahme: am eigenen Platz, sofern ein Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden kann.

Einzelhandel: Einzelhandelsgeschäfte bleiben unter Hygieneauflagen geöffnet. Die zulässige Zahl der Kunden wird jedoch stärker begrenzt: In kleineren Geschäften mit einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmetern darf sich höchstens eine Person je zehn Quadratmetern aufhalten. Bei größeren Geschäften wird nur noch eine Person auf 20 Quadratmeter zugelassen.

Quarantäneregelung: Durch die größere Zahl der zur Verfügung stehenden Antigen-Schnelltests ist laut Bund und Ländern eine testgestützte Verkürzung der Quarantänezeit möglich: die häuslichen Quarantäne wird einheitlich auf zehn Tagen festgelegt.

(mago images / Olaf Döring)Virologin zum Corona-Beschluss: "Konsequenter auf die Bremse drücken"

Für die Virologin Melanie Brinkmann ist fraglich, ob die neuen Corona-Maßnahmen ausreichen. Sie hätte sich zum Beispiel eine geringere Inzidenzzahl als Grenzwert gewünscht, sagte sie im Dlf.

Einordnung: Studien zeigen: Hat sich das Coronavirus erst einmal in einem Land oder einer Region ausgebreitet, sind Maßnahmen wie Beherbergungsverbote oder Reisebeschränkungen kaum noch wirksam. Maßnahmen müssen dann auf die Beschränkung persönlicher Kontakte fokussieren. Das bedeutet: Kontakte minimieren, Menschenansammlungen meiden, Abstand halten und Mund-Nasenschutz tragen. Hier setzt eine Verschärfung der Kontakteinschränkungen an.

Sonderfall Schleswig-Holstein: Schleswig-Holstein wird nicht alle Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz umsetzen, sondern stattdessen Lockerungen beschließen. Zoos und Nagelstudios dürfen bald öffnen. Auch bei den strengeren Vorgaben für den Einzelhandel und für private Treffen werde Schleswig-Holstein "nicht mitgehen", so Regierungschef Daniel Günther (CDU). So soll für Kontakte im privaten Bereich weiter die Zehn-Personen-Beschränkung gelten. Ministerpräsident Günther begründet den "besonderen schleswig-holsteinischen Weg" mit niedrigen Infektionszahlen in seinem Bundesland.

Auch Mecklenburg-Vorpommern behält sich noch vor, die Corona-Auflagen nicht bis zum 10. Januar zu verlängern. Darüber werde am 15. Dezember

entschieden, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Schwerin.

Welche Ausnahmeregeln sollen für Weihnachten und Silvester gelten?

Weihnachten: Für den Zeitraum vom 23. Dezember 2020 bis 1. Januar 2021 sollen auch Menschen aus mehr als zwei Haushalten zusammenkommen können - allerdings nicht mehr als zehn Personen. Kinder unter 14 Jahren sollen dabei nicht gezählt werden. Damit könnten mehrere Familien mit Kindern gemeinsam feiern.

(picture alliance / dpa/ Patrick Seeger)Theologin Käßmann: "Vielleicht ist ein abgespecktes Weihnachtsfest eine Chance"

Die evangelische Theologin Margot Käßmann schlug im Dlf vor, die besondere Zeit und das Weihnachtsfest in der Pandemie als Chance zu sehen. Man könne als Familie auf das Wesentliche konzentrieren.

Empfohlen wird vor Weihnachtsbesuchen jedoch eine mehrtägige Selbstquarantäne. Damit solle die Gefahr von Corona-Infektionen im Umfeld der Feierlichkeiten so gering wie möglich gehalten werden. Zudem wird die Bevölkerung in der Vorweihnachtszeit aufgerufen, Weihnachtseinkäufe auch unter der Woche zu erledigen.

Um Unterstützung bei Feiertagslösungen werden auch die Arbeitgeber gebeten. Diese sollten prüfen, ob die Unternehmen entweder durch Betriebsferien oder großzügige Homeoffice-Lösungen vom 23. Dezember bis 1. Januar geschlossen werden könnten.

Silvester: Zum Jahreswechsel wird empfohlen, auf Silvesterfeuerwerk zu verzichten. Um größere Gruppenbildungen zu verhindern, wird das Silvesterfeuerwerk auf belebten öffentlichen Plätzen und Straßen untersagt - auf welchen genau sollen die örtlichen Behörden entscheiden.

(imago / photothek)Wissing (FDP): "Ich halte ein Komplettverbot für Feuerwerk an Silvester für absurd"

FDP-Generalsekretär Volker Wissing hält eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen für sinnvoll, man dürfe aber nicht übertreiben. Mögliche Vorgaben für Weihnachten und Silvester hält Wissing für überzogen.

Sonderfall Berlin: Berlin will die Lockerungen für Weihnachten nicht mitmachen und hat angekündigt, dass auch über die Feiertage weiterhin nur fünf Personen zusammenkommen dürfen. Hintergrund ist, dass bereits zum Zeitpunkt des Beschlusses Ende November in Berlin die Zahl von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschritten wurde - jener Schwellenwert, auf den sich Bund und Länder geeinigt hatten und der eine Verschärfung der A Corona-Auflagen nach sich ziehen soll.

Was bedeutet der Katastrophenfall in Bayern?

Bayern will die Corona-Beschränkungen angesichts unverändert hoher Infektionszahlen und zunehmender Todesfälle verschärfen und den Katastrophenfall ausrufen. "Die Lage ist leider ernst. Es reicht einfach nicht. Wir müssen mehr tun", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Die vom 9. Dezember bis zum 5. Januar geplanten Maßnahmen wie eine landesweite Ausgangsbeschränkung stünden unter dem Vorbehalt, dass ihnen der Landtag am Dienstag zustimme. (Stand: 07.12.2020)

In ganz Bayern sollen Menschen die Häuser vom Mittwoch an nur noch aus triftigen Gründen verlassen dürfen. Dazu zählen neben dem Weg zur Arbeit und zum Arzt sowie Besuchen auch die Bewegung an der frischen Luft. An Hotspots mit Inzidenzzahlen von mehr als 200 sind weit gehende nächtliche Ausgangssperren vorgesehen. In Alten- und Pflegeheimen wird pro Bewohner nur noch ein Besucher am Tag zugelassen, der getestet sein und eine FFP2-Maske tragen muss. Die für Weihnachten gewährte Lockerung der Kontaktbeschränkungen soll ausdrücklich nicht für Silvester gelten, sondern nur vom 24. bis 26. Dezember.

Welche neuen Regeln sind für Schulen und Kitas vorgesehen?

Das Offenhalten von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtigen habe "höchste Bedeutung". An Schulen in Regionen mit deutlich mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen soll jedoch künftig ab Klasse sieben grundsätzlich eine Maskenpflicht auch im Unterricht gelten. In "besonderen Infektionshotspots" sollen außerdem für ältere Jahrgänge - außer Abschlussklassen - schulspezifisch "weitergehende Maßnahmen für die Unterrichtsgestaltung" möglich sein, beispielsweise Hybridunterricht.

Die Länder folgen damit einem Beschluss der Kultusminister. Demzufolge sollten besonders betroffene Schulen in Hotspot-Gebieten mit sehr vielen Infektionen ab der 11. Klasse auf einen "rollierenden Präsenzunterricht" in verkleinerten Lerngruppen umstellen können, also einen Wechsel von Lernen in der Schule und zu Hause. In einem zweiten Schritt ist das auch für untere Klassenstufen weiterführender Schulen vorgesehen. Die Abschlussklassen sollen in jedem Fall in der Schule bleiben.

(picture alliance / imageBROKER / Michael Weber)Maßnahmen gegen Corona - Die Rolle der Schulen im Infektionsgeschehen

Seit dem 2. November gilt der Teil-Lockdown. Anders als im Frühjahr sind Schulen und Kitas dieses Mal nicht geschlossen. Die damalige Annahme, dass Kinder Beschleuniger der Epidemie sind, hat sich so nicht bestätigt.

Zudem sollen zur Aufdeckung von Infektionsketten verstärkt Antigen-Schnelltests eingesetzt werden. Bei einem Infektionsfall in einer Klasse sollen Schüler und Lehrer für fünf Tage in Quarantäne geschickt werden und anschließend bei allen Schnelltests durchgeführt werden. Wer dann negativ getestet wird, darf die Quarantäne beenden. Die Tests soll der Bund den Ländern zur Verfügung stellen.

Im besonders betroffenen Kreis Hildburghausen im Süden Thüringens werden seit Dienstag (01.12.2020) erstmals in Deutschland Massen-Schneltests für alle Kindergarten- und Schulkinder sowie ihre Erzieher angeboten. Der Kreis Hildburghausen wies einen der bundesweit höchsten Inzidenzwerte auf und hatte daraufhin Schulen und Kitas schließen müssen.

Die Kultusminister wollen außerdem künftig einmal in der Woche bundesweite Daten zur Corona-Lage an den Schulen bereitstellen. Das kündigte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) und rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) an.

Einordnung: Anders als bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr vermutet, gelten Schulen inzwischen nicht mehr als Infektionsbeschleuniger. Das legen verschiedene Studien nahe. Auch der Infektiologe Johannes Hübner bezeichnete im Dlf Schulschließungen als falschen Weg zur Eindämmung der Pandemie. Vielmehr werden inzwischen eher die negativen Folgen für Schülerinnen und Schüler durch Schulschließungen und Unterrichtsausfall betont. Auch deshalb betrachten Bund und Länder die Schließungen von Schulen derzeit als das letzte Mittel, wenn es um Einschränkungen geht.

Mit dem Vorschlag, Eingriffe in den Schulbetrieb an die Inzidenzen in der jeweiligen Region anzupassen, folgen Bundesländer und Kultusminister einem Stufenplan des Robert-Koch-Instituts (RKI). Nach diesem soll die höchste Stufe allerdings schon bei 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in der Woche greifen – ein Wert, der inzwischen in den meisten Landkreisen und Bundesländern überschritten wird, zum Teil um ein Vielfaches.

Sonderfall Bayern: Bayern will jedoch nun auch in den Schulen Einschrenkungen vornehmen. Der Präsenzunterricht wird nur von der ersten bis zur siebten Klasse beibehalten, ab der acht Klasse gibt es Wechselunterricht. Das werde auch zur Entlastung des öffentlichen Nahverkehrs beitragen, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Ausnahmen gelten nur für das letzte Schuljahr der jeweiligen Schulart.

(picture alliance/dpa/Arno Burgi)Infektiologe Hübner: "Kitas und Schulen sollten so lange wie möglich offen bleiben"

Trotz Lockdown liegt die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland immer noch auf einem hohen Niveau. Kita- und Schulschließungen hält der Kinder-Infektiologe Johannes Hübner dennoch für den falschen Weg.

Welche Maßnahmen sollen weiterhin gelten?

Reisen/ Hotelübernachtungen: Touristische Übernachtungsangebote sind deutschlandweit bis zum 20. Dezember untersagt. Kanzleramtschef Helge Braun deutete aber bereits an, dass nach dem Willen der Bundesregierung das Verbot auch über die Weihnachtsfeiertge und bis in den Januar hinein Bestand haben solle. Bürgerinnen und Bürger sind aufgefordert, generell auf private Reisen und auf Verwandtenbesuche zu verzichten. Zudem sollen für Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten im Ausland Corona-Tests nach der Einreise ab dem 15. Dezember nicht mehr kostenlos sein - wie die Deutsche Presse-Agentur nach Informationen aus dem Gesundheitsministerium berichtet.

Sonderfälle: Von der Beherbergungsverbots-Regelung wollen mehrere Länder für die Weihnachtszeit abweichen. Hessen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Niedersachen sowie Berlin kündigten an, private Hotelübernachtungen zu ermöglichen. Besuche bei Verwandten hätten keinen touristischen Hintergrund, so die Argumentation. Kritik an diesen Einzelgängen kommt aus Bayern.

Gastronomie: Bars, Clubs, Diskotheken, Cafés, Restaurants und ähnliche Einrichtungen müssen schließen. Ausgenommen sind die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause.

(imago / Thomas Vonier)Warum die Ansteckungsgefahr in Restaurants schwer zu bewerten ist

Wie groß ist das Risiko tatsächlich, sich in einer gastronomischen Einrichtung zu infizieren? Die Forschung argumentiert nur zögerlich in eine klare Richtung.

Wirtschaft: In Industrie, Handwerk und Mittelstand solle sicheres Arbeiten umfassend ermöglicht werden. Die Arbeitgeber müssen ihre Mitarbeiter vor Infektionen schützen. Wo immer umsetzbar, soll Heimarbeit ermöglicht werden.

Kultur- und Freizeitangebote: Theater, Opern- und Konzerthäuser dürfen nicht öffnen, gleiches gilt für Messen, Kinos, Freizeitparks, Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmeeinrichtungen. Auch Bordelle und andere Prostitutionsstätten sind wieder geschlossen.

(dpa / Michael Kappeler)Kulturstaatsministerin ​Grütters: "Kultur darf nicht zum Opfer der Krise werden"

Sie mache sich Sorgen, dass in der Krise die Künstler und Kreativen verloren gehen könnten, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters im Dlf.

Sport: Freizeit- und Amateursportbetriebe sind ebenso geschlossen wie alle öffentlichen und privaten Sportanlagen, ebenso Schwimm- und Spaßbäder sowie Fitnessstudios. Im Profisport sind keine Zuschauer in den Stadien und Hallen zugelassen. Das Land Berlin erlaubt eine Ausnahme für den Sport- und Trainingsbetrieb im Jugendbereich: Kinder bis zu einem Alter von 12 Jahren dürfen im Freien in festen Gruppen von maximal zehn Personen weiter Sport treiben, unter Aufsicht einer weiteren betreuenden Person.

Körperpflege: Kosmetikstudios, Massagepraxen oder Tattoostudios sind geschlossen, medizinisch notwendige Behandlungen wie Physiotherapien sind aber möglich. Friseursalons bleiben - anders als im Frühjahr - unter den bestehenden Hygienevorgaben geöffnet.

Was geschieht mit den Finanzhilfen?

Die Staatshilfen für von Schließung betroffene Unternehmen, Selbstständige und Vereine sollen verlängert werden. Die Struktur der Dezember-Hilfen solle so aussehen wie die der November-Hilfen, sagte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. Darüber spreche man aber noch mit der Europäischen Kommission.

Für Bereiche, die absehbar noch über Monate größere Einschränkungen des Geschäftsbetriebs zu erwarten haben, fordern die Länder vom Bund eine Verlängerung der Überbrückungshilfen bis Mitte 2021 - etwa für die Kultur- und Veranstaltungswirtschaft, Soloselbstständige und die Reisebranche. Auch Steuerzuschüsse für die gesetzliche Krankenversicherung soll der Bund prüfen.

