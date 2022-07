Bürgerkriegsland

Noch immer fehlt es in Syrien an etlichen Hilfsgütern - und die Lage dürfte sich ohne eine Einigung des UNO-Sicherheitsrats verschärfen. (picture alliance/dpa/Anas Alkharboutli)

13 der 15 Mitglieder im UN-Sicherheitsrat stimmten für einen entsprechenden Vorschlag. Irland und Norwegen hatten vorgeschlagen, das Hilfsprogramm um ein Jahr zu verlängern. Es erlaubt den Vereinten Nationen, wichtige Hilfsgüter auch in die Teile des Bürgerkriegslandes zu bringen, die nicht von der Regierung kontrolliert werden. Russland stimmte dagegen, China enthielt sich.

Gegenvorschlag Moskaus ebenfalls abgelehnt

Moskau prangert diese Hilfslieferungen, die ohne das grüne Licht der Regierung von Machthaber Baschar al-Assad in Damaskus geschehen, als Verletzung der Souveränität Syriens an. Nichtsdestotrotz reichte Russland einen alternativen Resolutionstext ein, der eine Verlängerung der Hilfen über Bab al-Hawa um zunächst sechs Monate vorsieht. Dieser scheiterte jedoch am Veto der USA, Frankreichs und Großbritanniens.

USA: Wegen dieses Votums werden Menschen sterben

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Thomas-Greenfield, bedauerte die Haltung Russlands. Sechs Monate seien nicht ausreichend, um eine ernsthafte Hilfe für die Bevölkerung zu gewährleisten. Es sei "ein klarer Zeitplan" nötig. "Tragischer Weise werden Menschen sterben wegen dieses Votums", fügte die US-Botschafterin mit Blick auf Russlands Abstimmungsverhalten hinzu.

Im vergangenen Jahr waren fast 10.000 Lastwagen mit humanitärer Hilfe für mehr als 2,4 Millionen Menschen über den letzten verbliebenen Grenzübergangs in die Region Idlib gelangt, die letzte Rebellenhochburg in Syrien. - Das derzeitige Mandat läuft am Sonntag aus.

