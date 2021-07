Der juristische Fachverlag C.H. Beck benennt mehrere seiner Standardwerke um, weil ihre Namensgeber in der NS-Zeit eine aktive Rolle gespielt haben.

Unter anderem geht es um den Kurzkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch namens "Palandt", der nach dem NS-Juristen Otto Palandt benannt war. Das Werk solle in der nächsten Auflage ab November den Namen des Richters am Bundesgerichtshof, Christian Grüneberg, tragen, teilte der Münchner Verlag mit. Auch alle anderen Werke, bei denen in der NS-Diktatur aktive Juristen als Autoren oder Herausgeber genannt sind, werden demnach andere Namen erhalten.

Anliegen in "Zeiten zunehmenden Antisemitismus"

Die Umbenennung wird seit Jahren gefordert. Bisher hatte der Verlag zwar in einem Vorwort auf die Problematik hingewiesen, aber keine Konsequenzen gezogen. Geschichte könne man nicht ungeschehen machen, deshalb habe man zunächst die historischen Namen beibehalten, erklärte Verleger Hans Dieter Beck nun in einer Pressemitteilung. Der Name Palandt sollte als Erinnerung an das dunkelste Kapitel deutscher Rechtsgeschichte sichtbar bleiben. Um Missverständnisse auszuschließen, habe man sich nun aber zur Umbenennung entschlossen. "In Zeiten zunehmenden Antisemitismus ist es mir ein Anliegen, durch unsere Maßnahmen ein Zeichen zu setzen", begründete Beck.



Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) bezeichnete die Entscheidung als "bedeutend". Die Umbenennung sei notwendig: "Namensgeber für Gesetzessammlungen und Kommentare müssen integre Persönlichkeiten sein. Keine Nationalsozialisten." Eisenreich hatte im Frühjahr eine Studie zu Palandt und anderem beim Institut für Zeitgeschichte in Auftrag gegeben, Ergebnisse stehen noch aus. Otto Palandt war Präsident des Reichsjustizprüfungsamtes und leitete die Abteilung "Ausbildung" im Reichsjustizministerium.

