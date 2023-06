Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger

Rammstein-Sänger Till Lindemann (Archivbild) (IMAGO / Zoonar)

In einem seit drei Jahren im Netz kursierenden Video zum Lindemann-Song "Till The End" ist der Sänger in zahlreichen pornografischen Szenen mit jungen Frauen zu sehen, wie die Deutsche Presseagentur berichtet. In einigen Sequenzen spiele dabei der Band "In stillen Nächten" eine Rolle, der 2013 in dem Verlag erschien.

Kiepenheuer&Witsch sprach nun in einer Pressemitteilung von einem "rücksichtslosen Akt" gegenüber den Werten des Verlags und von einem Vertrauensbruch. Durch die Frauen demütigenden Handlungen in besagtem Porno und der gezielte Verwendung des Buches im pornographischen Kontext werde die vom Verlag verteidigte Trennung zwischen dem 'Lyrischem Ich' und dem Autor selbst verhöhnt, heißt es. Lindemann überschreite für den Verlag unverrückbare Grenzen im Umgang mit Frauen. Eine Stellungnahme von Lindemann lag bislang nicht vor.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.