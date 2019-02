Verlage Steigende Kosten bei der Zeitungszustellung

Immer weniger Menschen haben in Deutschland eine Tageszeitung abonniert. Das sorgt bei den Zeitungsverlagen für finanzielle Einbußen. Das liegt nicht nur an der sinkenden Auflage, sondern auch an steigenden Zustellkosten. Der Aufwand steigt bei vielen Blättern.

Von Vera Linß