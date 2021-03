Die langjährige Verlagschefin Julia Jäkel verlässt das Verlagshaus "Gruner + Jahr".

Wie der Hamburger Zeitschriftenverlag mitteilte, geht Jäkel in ihrem zehnten Jahr an der Spitze freundschaftlich und auf eigenen Wunsch. Jäkel selbst bezeichnete den Weggang als persönliche Lebensentscheidung, die sich im vergangenen Jahr entwickelt habe. "Gruner + Jahr" gibt Zeitschriften wie "Brigitte", "Stern" und "Geo" heraus.



Jäkel gibt auch auch ihren Posten in einem Gremium des Mutterkonzerns Bertelsmann auf, das den Vorstand in strategischen Fragen berät. Bertelsmann-Chef Rabe würdigte Jäkel für ihre Leistungen. Sie habe "Gruner + Jahr" von einem klassischen Zeitschriftenverlag in ein modernes, digitales Medienunternehmen transformiert und zudem wichtige Impulse für die Weiterentwicklung von Bertelsmann gegeben.



Ihr Nachfolger auf beiden Positionen wird laut der Mitteilung zum 1. April Stephan Schäfer. Der 46-Jährige ist bereits Mitglied der Geschäftsführung von "Gruner + Jahr". Seit Februar 2019 ist er zusätzlich Geschäftsführer für den Bereich Inhalte & Marken der Mediengruppe RTL Deutschland. Diesen Posten behält Schäfer.



Mit der Veränderung an der Spitze bei "Gruner + Jahr" verkleinert sich nach Verlagsangaben die Geschäftsführung von drei auf zwei Mitglieder: Neben Schäfer werde das Oliver Radtke sein, der bereits seit Jahren Geschäftsführungsmitglied ist.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.