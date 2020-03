Endlich. Endlich ist die Verlegung der EM offiziell. Am Nachmittag hat die europäische Fußball-Union UEFA verkündet, was seit Tagen nur noch Formsache war. Jetzt soll die Euro also im Juni und Juli 2021 stattfinden. Gut so.

Alle Fußball-Ligen in Europa haben nun Planungssicherheit, sofern in diesen verwirrenden Zeiten irgendetwas planbar ist. Theoretisch besteht jedenfalls die Chance, dass die Ligen ihren Betrieb ohne Termin-Kollisionen mit internationalen Turnieren zu Ende bringen.

300 Millionen Euro soll die Verschiebung kosten

Auch deshalb feiert die Uefa die EM-Verlegung als Solidaritätsaktion. Tatsächlich hat sie die Entscheidung lange hinausgezögert. Der Grund: Keine EM in diesem Jahr bedeutet auch - keine Einnahmen. Am Vormittag hieß es in Medienberichten: 300 Millionen Euro sollen die Ligen und Clubs der UEFA für die EM-Verschiebung zahlen. Der Dachverband dementierte. Fakt ist, die Verlegung kostet. Wer dafür aufkommt? Noch unklar.

Fakt ist auch: Auf dem UEFA-Meeting vor zwei Wochen in Amsterdam hatten bereits einige National-Verbände finanzielle Hilfe vom Dachverband angesprochen. Zu einer Zeit als der noch alle Fragen nach Notfallplänen in Sachen Coronavirus und EM unwirsch abgebügelt hat.

Den Ernst der Lage konnte, oder wohl eher wollte, die Uefa-Führung vor zwei Wochen in Amsterdam nicht erkennen. Das gilt auch für den Umgang miteinander. In Sachen "soziale Distanz" waren die Herren Funktionäre damals offenbar recht unbekümmert. Es seien Hände geschüttelt und Umarmungen ausgetauscht worden. Dabei – so seine Vermutung - könnte sich Kozo Tashima mit dem Corona-Virus infiziert haben. Und damit sind wir beim zweiten Sport-Großereignis in diesem Jahr, bei den Olympischen Spielen. Denn Kozo Tashima ist der stellvertretende Chef des Organisationskomitees der Sommerspiele Ende Juli in Japan.

Olympia-Verantwortliche müssen Verantwortung übernehmen

Und hier ist sie - die Parallele zum Fußball: Die Uefa wollte von einer Verlegung der EM zu lange nichts wissen. Sie musste zu ihrer heutigen Entscheidung gedrängt werden und verkauft nun die Verschiebung der EM um ein Jahr als Solidaritätsaktion. Das Internationale Olympische Komitee um den deutschen Präsidenten Thomas Bach versucht es nach wie vor mit Hinhalten.

Auch Japans Ministerpräsident Shinzo Abe will die Spiele unbedingt ausrichten. Dafür hat er jetzt einen zusätzlichen Grund erdacht: Olympia als Beweis dafür, dass die Menschheit Corona besiegen kann. Das ist Quatsch. Die Olympia-Verantwortlichen müssen jetzt Verantwortung übernehmen für die Gesundheit der Menschen. Sie müssen dem Beispiel der Uefa folgen und die Spiele verschieben.