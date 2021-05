Bundespräsident Steinmeier hat Schwächen im deutschen Bildungssystem beklagt.

Er sagte zur Verleihung des Deutschen Schulpreises in Berlin, die Bundesrepublik sei nicht da, wo sie sein sollte. Es sei bitter, dass der Bildungserfolg weiterhin so stark von der Herkunft und von finanziellen Möglichkeiten abhänge und Leistungsunterschiede in Corona-Zeiten noch größer werden könnten. An der Bildung dürfe nicht gespart werden, sagte Steinmeier.



Mit dem Deutschen Schulpreis werden in diesem Jahr innovative Konzepte ausgezeichnet, die Schulen im Umgang mit der Corona-Krise entwickelt haben und die das Lernen und Lehren langfristig verändern können. Verliehen wird der Preis von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof Stiftung - gemeinsam mit der ARD und der ZEIT Verlagsgruppe.



Die sieben ausgezeichneten Schulen aus Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen erhalten jeweils 10.000 Euro. Elf weitere Schulen erhalten einen Anerkennungspreis in Höhe von je 5.000 Euro.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.