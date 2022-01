Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Etwa 400 Menschen hatten sich am Abend versammelt, wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei auf Anfrage mitteilte. Die Polizei habe den geplanten Umzug durch die Stadt gestoppt. Dabei seien Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt worden. Sechs Demonstranten und vier Polizisten seien verletzt worden. In Greiz hatte es bereits in den vergangenen Wochen Auseinandersetzungen gegeben.

