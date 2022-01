Corona-Proteste in Greiz/Thüringen (dpa-Bildfunk)

Nach Angaben der Polizei gingen in fünf Städten ingesamt rund 1.100 Menschen auf die Straße. Eine Versammlung mit 400 Personen in Greiz wurde aufgelöst. Dabei seien Beamtinnen und Beamte tätlich angegriffen worden, sie setzten Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Insgesamt habe es zehn Verletzte gegeben, vier auf Seiten der Polizei und sechs auf Seiten der Demonstranten. Die derzeitige Höchstgrenze für Versammlungen im Freien in Thüringen liegt bei 35 Personen.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.