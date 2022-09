Israels Grenze zum Westjordanland (Archivbild) (AP Photo/Ariel Schalit)

Einer der Soldaten habe schwere Verletzungen erlitten, hieß es.

Drei Angreifer in einem Pickup-Wagen hätten den Bus überholt, Sprengsätze auf ihn geworfen und ihm den Weg abgeschnitten. Dann hätten sie mit automatischen Waffen gefeuert. Soldaten im Bus erwiderten das Feuer, wie das Militär erklärte. Der Pickup sei in Flammen aufgegangen. Zwei der Angreifer habe man gefasst und mit schweren Verbrennungen in ein israelisches Krankenhaus gebracht. Der dritte Angreifer sei flüchtig.

