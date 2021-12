Israel, das Westjordanland und die Siedlungsgebiete (Deutschlandradio / Andrea Kampmann)

Das israelische Militär teilte mit, Hunderte Palästinenser hätten Steine geworfen und Reifen in Brand gesetzt. Ein Soldat habe Verletzungen erlitten. Man habe erst geschossen, als in dem Gebiet um einen Außenposten an der ehemaligen israelischen Siedlung Homesch Schüsse abgegeben worden seien. Nach Angaben der Hilfsorganisation Palästinensischer Halbmond wurden mindestens zehn Menschen durch Kugeln verletzt.

Homesch liegt im Norden des Westjordanlands und war eine von vier Siedlungen, die im Zuge des israelischen Rückzugs aus dem Gazastreifen im Jahr 2005 geräumt wurden. Später errichteten Siedler dort einen nicht genehmigten Außenposten.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.