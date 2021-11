Kampala Stadtansicht (Archivbild) (picture alliance)

Die Explosionen ereigneten sich in der Nähe des Parlamentsgebäudes sowie unweit der größten Polizeiwache der Stadt.

In den vergangenen Wochen hatte es in Uganda mehrere Anschläge mit Todesopfern gegeben. Nach Angaben der Regierung sollen die Täter Rebellen der Islamist Allied Democratic Forces gewesen sein. Die US-Regierung hat die ADF als Ableger der Terrormiliz IS eingestuft.

