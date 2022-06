Ostukraine

Verletzungen und Zerstörungen nach einem russischen Artillerieangriff im ukrainischen Charkiw. (pa/ ZUMAPRESS.com/Alex Chan Tsz Yuk)

In einem Vorort von Charkiw wurden dabei mindestens zwei Zivilisten verletzt. Rettungskräfte suchen zudem nach weiteren Opfern in Derhatschi, einer Stadt etwa zwölf Kilometer nordwestlich von Charkiw, die in den letzten Wochen wiederholt Ziel von Angriffen war. Nach dem Beschuss waren mehrere Brände in Wohngebäuden ausgebrochen. Der Bürgermeister von Charkiw, Terechow, sagte in einem Fernsehinterview, seine Stadt werde weiterhin regelmäßig mit Bomben und Raketen angegriffen.

