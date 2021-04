Ein russisches Gericht hat den Berufungsantrag des inhaftierten Kreml-Kritikers Nawalny gegen seine Verurteilung wegen Verleumdung abgelehnt.

Dabei ging es um die Beleidigung eines Weltkriegsveteranen. Nawalny muss umgerechnet rund 9.400 Euro Strafe zahlen. Seine Anwälte kündigten an, vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu klagen.



Nawalny nahm per Videoschaltung an dem Gerichtstermin teil. Er trat seit Ende seines Hungerstreiks vor rund einer Woche damit erstmals wieder öffentlich auf. Der in einem Straflager inhaftierte Oppositionelle wirkte ausgezehrt.



Unterdessen ist ein früherer Büroleiter Navalnys wegen angeblicher Verbreitung von Pornografie zu zwei-einhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte ein Musikvideo der deutschen Metal-Band "Rammstein" auf einem russischen Onlinenetzwerk veröffentlicht. Darin sollen Sexszenen zu sehen sein. Amnesty International bezeichnete das Verfahren als "völlig absurd".

Diese Nachricht wurde am 30.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.