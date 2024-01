Nach Vorwahl-Sieg in Iowa

Gerichtszeichnung vom Prozessbeginn mit Trump ganz rechts. (Elizabeth Williams / dpa)

In New York lehnte ein Richter den Antrag Trumps ab, das Verfahren auszusetzen. In dem Prozess wirft ihm die Autorin Jean Carroll Verleumdung vor. Bereits im Mai war Trump für schuldig befunden worden, Carroll Mitte der 1990er Jahre in einem New Yorker Kaufhaus vergewaltigt zu haben.

Der Republikaner hatte kurz vor dem Beginn des Prozesses einen klaren Sieg bei der Präsidentschaftsvorwahl seiner Partei im Bundesstaat Iowa errungen . Er landete mit rund 51 Prozent der Stimmen vor Floridas Gouverneur DeSantis und der ehemaligen amerikanischen UNO-Botschafterin Haley.

