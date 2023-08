Schlechte Wirtschaftsdaten

Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen sagte der "Rheinischen Post", über die Jahrzehnte sei ein Dschungel an Bürokratie entstanden. Mittlerweile sei das ein echtes Investitionshemmnis. Dieses Dickicht müsse beseitigt werden, und das sei eine ziemlich große Aufgabe. Der baden-württembergische Finanzminister Bayaz, ebenfalls Grünen-Mitglied, sagte im Deutschlandfunk, neben der Digitalisierung sei der Abbau der Bürokratie eine der gewaltigen Herausforderungen, denen sich die Wirtschaft stellen müsse. Zudem sei die letzte wirkliche Wirtschaftsreform 20 Jahre her. Man müsse jedoch aufpassen, sich nicht in eine Deindustrialisierung hineinreden zu lassen.