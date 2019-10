Algenblüten nehmen laut einer Studie der Stanford Universität weltweit zu und belasten die Ökosysteme.

"Die Situation in den meisten Seen weltweit hat sich verschlechtert", sagte Forschungsleiter Jeffrey Ho im Dlf (Audio Link). Er vermutet, dass die globale Erwärmung die Seen beeinflusst und eine Erholung der Gewässer behindert. Die wenigen Seen, in denen sich die Situation verbessert habe, wiesen eine weniger starke Erwärmung auf als andere Seen.



Ho und sein Team hatten mittels hochauflösender Satellitenbilder 71 Seen auf sechs Kontinenten untersucht, um langfristige Entwicklungen des Algenwachstums zu beobachten. Es handelt sich um eine der umfangreichsten Studien in diesem Forschungsfeld.