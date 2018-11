In der Bundesregierung gibt es noch Unstimmigkeiten über den Umgang mit Fahrverboten für Diesel-Fahrzeuge.

Der Entwurf für eine Änderung des Bundesimmissionschutzgesetzes sei zwischen den Ressorts weitgehend abgestimmt, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Es gebe aber noch einige offene Detailfragen. Diese sollten zügig geklärt werden. Ursprünglich war geplant, über das Vorhaben bereits heute im Kabinett abschließend zu entscheiden. Die Bundesregierung will den Grenzwert für die durchschnittliche Stickstoffdioxid-Belastung pro Jahr erhöhen. So sollen Fahrverbote in besonders von Abgasen belasteten Städten vermieden werden.