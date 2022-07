Hohe Heizkosten

Auf viele Vermieter dürften ab Herbst höhere Gaspreise zukommen, die diese dann an die Mieterinnen und Mieter weitergeben. (imago stock&people/Thomas Trutschel)

Der Vorschlag gehe an der Realität vorbei, sagte Verbandspräsident Warnecke im Deutschlandfunk. Unter anderem fordert die SPD zinslose Darlehen für Vermieter, wenn hohe Gasrechnungen nicht beglichen werden können. Warnecke forderte, das Darlehen direkt den Mietern einzuräumen, anstatt Vermieter zwischenzuschalten. Am Ende müssten die Mieter die gestiegenen Gasrechnungen zahlen. Ein von der SPD geforderter Kündigungsauschluss trage auch nicht zur Motivation bei, Gas zu sparen. Warnecke gab an, die Mitglieder seines Verbands hätten in der Corona-Pandemie Solidarität vorgelebt. In Zehntausenden Fällen hätten Mieter und Vermieter sich darauf verständigt, Zahlungen nach hinten zu schieben. Von diesem Herbst an dürften viele Gasversorger die gestiegenen Preise stärker als bislang an die Verbraucher weitergeben.

