Die türkische Polizei geht laut einem Agenturbericht davon aus, dass der vermisste saudische Journalist Khashoggi ermordet wurde.

Ein ranghoher Polizeivertreter sagte der Nachrichtenagentur Reuters, man vermute, dass Khashoggi im Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul getötet und seine Leiche weggeschafft wurde. Wie er zu dieser Erkenntnis kam, sagte der Polizist nicht. Nach Angaben der regierenden AK-Partei ermittelt die türkische Staatsanwaltschaft bereits seit Dienstag in dem Fall.



An dem Tag hatte der saudische Regierungskritiker das Konsulat seines Landes betreten, um Papiere abzuholen, kam nach Darstellung seiner Verlobten aber nicht wieder heraus. Das türkische Außenministerium bestellte deshalb den saudischen Botschafter ein. Der saudische Kronprinz bin Salman sagte der Nachrichtenagentur Bloomberg, er wisse nicht, wo sich Khashoggi aufhalte. Das Konsulat habe er jedenfalls wieder verlassen.