Der Nahost-Experte Steinberg hat die Reaktion der Bundesregierung im Fall des in der Türkei vermissten saudischen Journalisten Khashoggi kritisiert. Steinberg sagte im Deutschlandfunk, er halte die Ankündigung der Regierung, an Waffenexporten nach Saudi-Arabien festzuhalten, für falsch.

Für Saudi-Arabien sei dies das Signal, dass man sich alles erlauben könne. Sollte sich der Vorwurf eines Auftragsmords bestätigen, dann müssten westliche Regierungen ein eindeutiges Zeichen setzen und saudische Diplomaten ausweisen, forderte Steinberg.



IWF-Chefin Lagarde hält derweil an ihrer Teilnahme an einem Wirtschaftsforum in diesem Monat in Saudi-Arabien dennoch fest. Sie müsse den Internationalen Währungsfonds überall in der Welt vertreten, erklärte die Direktorin zum Abschluss der Jahrestagung von IWF und Weltbank in Indonesien. Sie betonte, Menschenrechte und die Informationsfreiheit seien essentiell.



Der regierungskritische Journalist Khashoggi war vor mehr als einer Woche im saudischen Konsulat in Istanbul verschwunden. Die türkische Regierung geht von einem Auftragsmord aus. Saudi-Arabien bestreitet die Vorwürfe.