Saudi-Arabien beharrt darauf, dass Meldungen über Tod oder Verhaftung des Journalisten Khashoggi nicht der Wahrheit entsprechen.

Khashoggi ist seit einer Woche verschwunden. Die Türkei wirft Saudi-Arabien vor, den regierungskritischen Reporter im saudischen Konsulat in Istanbul getötet zu haben.



Der saudische Botschafter in den USA, Khalid bin Salman, sprach nach Angaben des Senders al-Arabija von "makabren Gerüchten". Er sagte, das Konsulat in Istanbul arbeite eng mit den türkischen Behörden zusammen, um herauszufinden, was passiert sei. Der Diplomat wiederholte die saudische Darstellung, dass Khashoggi das Konsulat wieder verlassen hat. Bin Salman ist ein Bruder des Kronprinzen und betont, er sei ein Freund des Journalisten gewesen. Trotz Differenzen habe er sich mit Khashoggi ausgetauscht.