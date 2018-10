Im Fall des vermissten Journalisten Khashoggi verschärft sich der Tonfall zwischen der Türkei und Saudi-Arabien.

Die saudische Regierung wies Berichte als "gegenstandslos" zurück, wonach der Regimekritiker während eines Aufenthalts im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet worden sein soll. Vielmehr arbeite man mit den türkischen Behörden zusammen, um das Verschwinden aufzuklären. Ein enger Berater des türkischen Präsidenten Erdogan sagte dagegen, die Regierung in Ankara gehe davon aus, dass Khashoggi durch mehrere Täter aus Saudi-Arabien ermordet worden sei. Von Riad erwarte man eine eindeutige Erklärung.



Khashoggi war in seinem Heimatland mehrfach mit einem Berufsverbot belegt worden. Es soll auch Morddrohungen gegen ihn gegeben haben.