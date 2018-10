Im Fall des verschwundenen saudischen Journalisten Khashoggi hat die türkische Regierung die Genehmigung zur Durchsuchung des Konsulats Saudi-Arabiens in Istanbul verlangt.

Diese Forderung sei dem Botschafter Saudi-Arabiens übermittelt worden, berichtete der türkische TV-Sender NTV. Der Botschafter war ein zweites Mal in das Außenministerium in Ankara einbestellt worden. Von dort verlautete, man erwarte die vollständige Kooperation Saudi-Arabiens bei den Ermittlungen.



Der regierungskritische Journalist Khashoggi wird seit einem Besuch in dem Konsulat am vergangenen Dienstag vermisst. Die türkische Polizei geht davon aus, dass er in dem Gebäude ermordet wurde. Die saudische Regierung weist die Vorwürfe zurück und behauptet, Khashoggi habe das Konsulat wieder verlassen.