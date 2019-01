Einen Tag nach dem mutmaßlichen Absturz eines Kleinflugzeugs über dem Ärmelkanal haben die Rettungskräfte ihre Suchaktion heute fortgesetzt.

An Bord soll unter anderem der argentinische Fußballer Emiliano Sala gewesen sein. Er war nach einem Millionentransfer auf dem Weg zu seinem neuen Verein Cardiff City. Wie die Polizei auf der britischen Kanalinsel Guernsey mitteilte, suchen zwei Flugzeuge ein Gebiet ab, in dem aufgrund der Gezeiten und des Wetters am wahrscheinlichsten mit einem Fund zu rechnen ist. Der Fußballer hatte offenbar vor dem Unglück eine Sprachnachricht abgesetzt, in der er Sorgen über den Zustand der Maschine äußerte.