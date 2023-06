Atlantik

Vermisstes Tauchboot "Titan" unter Wasser implodiert

Die fünf Insassen des Tauchboots "Titan" sind offenbar Opfer einer Implosion in rund 3.800 Meter Meerestiefe geworden. Nach Erkenntnissen der Such- und Rettungstrupps war es vermutlich ein kurzer Moment, in dem das Tauchboot von den Wassermassen zerdrückt worden ist.

23.06.2023